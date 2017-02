Verhaltensanalysen sind wichtiger denn je

Cash. sprach mit Iwan Brouwer, Kapitalmarktexperte bei NNIP, über Chancen und Risiken im Multi-Asset-Bereich. Dabei stellt er die neusten Trends in diesem Sektor vor.

Es gibt viele Multi-Asset-Strategien am deutschen Markt. Was unterscheidet die NN (L) First Class Multi Asset Strategie vom Wettbewerb?

Der Fonds investiert weltweit und kann somit von Anlagechancen rund um den Globus profitieren. Unser Investmentansatz ist flexibel und ermöglicht uns die Auswahl von Anlageklassen, von denen wir eine gute Wertentwicklung erwarten – im Gegensatz zu traditionellen, an einer Benchmark orientierten Strategien, die nicht so flexibel sind.

Der Fonds wird sehr risikobewusst verwaltet und basiert auf einem bewährten Risikobudgetierungsansatz. Daher steht die Robustheit des Portfolios in volatilen Phasen im Mittelpunkt. Unsere Ansichten sind das Ergebnis eines bewährten Prozesses, der die aktive Asset Allocation des Fonds bestimmt. Wir besitzen ein integriertes Team aus Portfoliomanagern und Volkswirten/Strategen, das detaillierte Fundamentalanalysen von wirtschaftlichen Trends mit einer umfangreichen verhaltensbezogenen Analyse der Marktpsychologie und des Verhaltens der anderen Anleger kombiniert.

Zu guter Letzt sollten auch die wettbewerbsfähigen, risikobereinigten Renditen des Fonds nicht unerwähnt bleiben. Wenn Anleger Multi-Asset-Strategien mit Total-Return-Ansatz, insbesondere ergebnisorientierte Strategien, vergleichen, sollten sie das unserer Meinung nach auf Basis des erzielten Ertrags pro Volatilitätseinheit tun. Unsere Ergebnisse lassen sich im Vergleich zu den Mitbewerbern durchaus sehen.

Bitte erklären Sie Ihre Asset-Allocation-Strategie und welche Expertise Ihr Team zum Fonds beisteuert.

Die NNIP Top-down-Multi-Asset-Strategie basiert auf einer Kombination aus Fundamental- und Verhaltensanalysen. Als Marktteilnehmer sollte man wissen, dass die Märkte die zugrunde liegende Realwirtschaft genauso leicht beeinflussen können wie umgekehrt. Daher können diese Marktemotionen nicht ignoriert werden. Verhaltensanalysen sind somit sogar noch wichtiger als je zuvor geworden, und wir verbringen daher viel Zeit mit der Recherche beider Aspekte.

Ziel unserer Fundamentalanalysen ist die Festlegung, in welche Richtung der globale Konjunkturzyklus, die Unternehmensgewinne, die Haushaltseinkommen und die Inflationskennzahlen tendieren, und wir gleichen die Risiken im Zusammenhang mit diesen gesamtwirtschaftlichen Variablen aus. Darüber hinaus betrachten wir ein breites Bewertungsspektrum pro Anlageklasse, sowohl absolut als auch relativ gesehen.

Die verhaltensbezogene Seite dieser Gleichung gewinnt jedoch immer mehr an Bedeutung. Wir versuchen, die Marktstimmung anhand der beobachteten Emotionen, der tatsächlichen Geldflüsse und der Preisdynamik am Markt zu beurteilen. Stimmung kann auf vielerlei Arten gemessen werden, und die dafür verwendeten Instrumente ändern sich rasend schnell. In den letzten Jahren hat die Digitalisierung unserer gesamten Kommunikation ebenfalls neue Möglichkeiten mit sich gebracht, um die Gefühle der Anleger indirekter zu messen, indem alle Äußerungen auf digitalen Finanznachrichtenplattformen und in den sozialen Medien verfolgt werden.

Was ist das Rendite- und Volatilitätsziel des Fonds und wie können Sie es erreichen?

Der Fonds ist ergebnisorientiert, zielt auf die Generierung von langfristigem Kapitalwachstum ab und orientiert sich dabei an keiner speziellen Benchmark. Natürlich gibt es ein klares Rendite- und Risikoziel: Ziel der NN (L) First Class Multi Asset Strategie ist eine annualisierte Bruttorendite von 3.0 Prozent über dem 1-Monats-Euribor über einen Anlagehorizont von fünf Jahren. Die ex-ante Zielvolatilität beträgt 5,0 Prozent und darf sich innerhalb einer Spanne von 0% bis 10% bewegen.

Die Kombination aus unserem disziplinierten, risikoorientierten Investmentprozess und unserer Kompetenz bei der taktischen Asset Allocation hat dazu geführt, dass der Fonds seine Ziele erreicht hat.

Seite zwei: Die Wertentwicklung des Fonds