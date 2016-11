Neuer Finanzchef bei Project Investment

Markus Schürmann (51) ist mit Wirkung zum 1. November neuer Finanzvorstand (CFO) der Holdinggesellschaft der Project Investment Gruppe. Er wechselte von der Frankfurter DIC Asset AG in das neu geschaffene Vorstandsressort der Project Beteiligungen AG.

Nach einer Mitteilung von Project startete der Diplom-Kaufmann seine Laufbahn 1994 bei der LHI Leasing für Handel und Industrie GmbH in München. Später übernahm der gebürtige Essener demnach bei der CommerzLeasing und Immobilien GmbH, der heutigen Commerz Real AG, weitere Verantwortung als Projektleiter, später als Abteilungsleiter Finance & Treasury bis hin zum Leiter Finanzierung.

Anschließend wechselte Schürmann zu der Essener mfi Management für Immobilien AG, wo er vom Bereichsleiter Finanzen bis zum Deputy CFO und Geschäftsführer von mfi-Tochtergesellschaften aufstieg. Zuletzt verantwortete er der Mitteilung zufolge bei der DIC Asset AG als Bereichsleiter Corporate Finance ein Finanzierungsvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro.

“Markus Schürmann verfügt über umfassende Expertise in der Finanzsteuerung mit über 20 Jahren Erfahrung in leitenden Funktionen namhafter Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche. Für die verantwortungsvolle Aufgabe als CFO unserer Holdinggesellschaft bringt er die entscheidenden Voraussetzungen mit”, so Wolfgang Dippold, Gründer und Vorstand der Pjoject Beteiligungen AG. (sl)

Foto: Project