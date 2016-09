Neuer Leiter Key Account bei Project Vermittlungs GmbH

Harald Hofmann (55) ist mit Wirkung zum 1. Oktober neuer Leiter Key Account bei der Project Vermittlungs GmbH, einem Unternehmen der Project Investment Gruppe aus Bamberg.

Der studierte Bankfachwirt verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Banken- und Versicherungsbereich und bringe umfangreiches Know-how im Vertriebsaufbau und der Partnerbetreuung ein, teilte das Unternehmen mit.

Während seiner beruflichen Laufbahn sei der gebürtige Nürnberger bei namhaften Unternehmen der Banken- und Versicherungsbranche tätig gewesen, darunter unter anderem bei der Apotheker- und Ärztebank, HDI Gerling und Agrippina Versicherung. Zuletzt verantwortete Harald Hofmann demnach bei der Lebensversicherung von 1871 a.G. als Bereichsleiter der Direktionsgeschäftsstelle das Key Account Management für Großvertriebe und Pools.

“Harald Hofmann bringt in die neu geschaffene Position des Leiter Key Account einen hohen Erfahrungsschatz ein. Wir freuen uns mit ihm einen ausgemachten Vertriebsspezialisten mit einem weitreichenden Netzwerk hinzugewonnen zu haben”, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der Project Vermittlungs GmbH.

“Für einen freien Vermittler sind die fünf ‘Ps’ entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Partner, Prozesse, Produkte, Provisionen und Personen. Ein verlässlicher Partner mit nachvollziehbaren Prozessen, zeitgemäßen Produkten, fairen Provisionen sowie mit erfahrenen Personen im Management. Alle fünf ‘Ps’ habe ich in meinen Gesprächen positiv besetzt gefunden, so dass ich mich gerne der verantwortungsvollen Aufgabe im Key Account Bereich stelle”, so Harald Hofmann. (sl)

Foto: Project Gruppe