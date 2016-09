Weiterer neuer Geschäftsführer bei HTB

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HTB Hanseatische Fondshaus GmbH hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 Dr. Frank F. Ebner zum neuen Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung berufen.

Er wird den Bereich Portfoliomanagement, An- und Verkauf sowie Management von Real Assets und Fondskonzeption verantworten, teilte das Unternehmen mit. Ebner weise eine gut 20-jährige Berufserfahrung bei namhaften Immobilienunternehmen und Asset Managern vor. Er war demnach unter anderem Managing Director und Head of Alternative Investments bei der Deka Immobilien Investment GmbH sowie Vorstand der Deka Investors InvAG. Weiterhin bekleidete er verantwortliche Positionen bei der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG.

Zu seinen Schwerpunktthemen zählten unter anderem der Aufbau und das Management von international investierenden Kreditfonds (Immobilien, Infrastruktur, Flugzeuge, Schiffe) sowie Immobiliendachfonds (Real Estate Private Equity) und die Entwicklung und Auflage von Immobilienfonds in Deutschland und Luxemburg, so HTB. Weiterhin habe er in der Vergangenheit das Portfoliomanagement eines national tätigen Immobilienunternehmens verantwortet. Der 45-Jährige verfüge über Transaktionserfahrung in Immobilien (vier Milliarden Euro), Krediten (1,5 Milliarden Euro) und Immobilienfonds (400 Millionen Euro).

„Mit Dr. Frank F. Ebner konnten wir einen erfahrenen Manager im Bereich Alternative Investments mit einer umfangreichen BaFin-Erlaubnis gewinnen. Er verfügt über eine ausgewiesene Expertise in Assettransaktionen und der Entwicklung und Umsetzung attraktiver Fondskonzeptionen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Frank F. Ebner. Mit ihm gewinnt die HTB eine Führungspersönlichkeit, die hervorragend geeignet ist, das Unternehmen weiterzuentwickeln“, so Dr. Wolfgang Wiesmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH.

Erst vor einer Woche hatte HTB mitgeteilt, dass Marco Ambrosius ab heute (15. September) die Vertriebs-Geschäftsführung der Gruppe von dem bisherigen Geschäftsführer Patrick Brinker übernimmt. (sl)

Foto: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH