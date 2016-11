Weiterer Vorstand bei Real I.S.

Der Aufsichtsrat des Asset Managers Real I.S. AG hat Bernd Lönner (53) mit Wirkung zum 1. Januar 2017 als neues und viertes Vorstandsmitglied berufen.

Lönner wird das Ressort Risk & Finance mit den Aufgaben Risikomanagement, IT sowie Bilanzierung & Controlling übernehmen, teilte Real I.S. mit. Darüber hinaus werde er das wichtige Thema Digitalisierung vorantreiben.

Grundlegend für die Erweiterung des Vorstandes sei das Wachstum der Real I.S. als Assetmanager der Bayerischen Landesbank (BayernLB) mit Tochtergesellschaften in Europa und Australien. Alleine im laufenden Jahr würden vorrangig institutionelle Anleger der Real I.S. mehr als eine Milliarde Euro Eigenkapital anvertrauen, so die Mitteilung.

Die Unternehmenssteuerung übernimmt demnach Georg Jewgrafow als Vorstandsvorsitzender alleine. Im Vorstand wird Jochen Schenk den Immobilieneinkauf, die Produktentwicklung sowie den Vertrieb verantworten und Brigitte Walter übernimmt das Ressort Nachhaltigkeitsverantwortung mit dem Asset- und Fondsmanagement.

Bernd Lönner kommt der Mitteilung zufolge von der BayernLB, wo er zuletzt als Bereichsleiter der internen Non-Core Unit tätig war. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften trat er 1991 in die BayernLB ein. Nach verschiedenen Stationen in Fach- und Führungspositionen war er zuletzt für das Management großer Portfolien unter anderem in London und New York zuständig. (sl)

Foto: Real I.S.