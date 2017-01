Alfred J. Kremer verlässt Deutsche Finance

Wie der Münchener Maklerpool Fonds Finanz mitteilt, wird in diesem Jahr keine KVK-Messe stattfinden. In der Region Köln/Düsseldorf werde Fonds Finanz mit Roadshows Präsenz zeigen. Gleichzeitig kündigt der Maklerpool den Start des Kundenbindungsprogramms “Three Circles” an.