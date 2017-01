Cash.Print GmbH mit Doppelspitze

Helge Schaubode verstärkt die Geschäftsführung der Cash.Print GmbH in Hamburg.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 ist Helge Schaubode (44) zum Geschäftsführer der Cash.Print GmbH berufen worden. Gemeinsam mit Ulrich Faust, bisher alleiniger Geschäftsführer der Cash.Print GmbH und Vorstand der Cash.Medien AG, führt Schaubode die Geschäfte der Gesellschaft.

Schwerpunkt Operatives Geschäft

In der neuen Position hat Schaubode seinen Schwerpunkt in der Leitung des operativen Geschäfts. Vorrangige Themenfelder sind Verkauf, Vertrieb, Kooperationen, sowie Pflege und Entwicklung des Angebotsportfolios unter Einbindung der beteiligten Bereiche der Cash.Print GmbH. Helge Schaubode gehört der Cash.-Unternehmensgruppe bereits seit September 2006 an und war bis zur Übernahme der neuen Tätigkeit Verkaufsleiter. (fm)

Foto: Cash.