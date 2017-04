Immac erweitert den Vorstand und den Transaktionsbereich

Der Aufsichtsrat der Immac Holding AG hat Mechthild Mösenfechtel zum Finanzvorstand (CFO) bestellt. Die Juristin und Steuerberaterin ist zukünftig für den Bereich Finanzen und Controlling sowie das kaufmännische Controlling des Baubereiches der Immac verantwortlich.

Sie vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit dem langjährigen CEO Thomas F. Roth, teilt das Unternehmen mit. Mit der Bestellung stelle Immac bei stark wachsendem Bauvolumen ein effizientes Controlling und ein optimales Finanzmanagement für die Konzerngruppe sicher.

Darüber hinaus wurde der Transaktions- und Einkaufsbereich mit weiteren Teams stark ausgebaut. Nunmehr stehen drei Teams für die Einkaufsaktivitäten in Deutschland und zwei Teams für die Auslandsaktivitäten zur Verfügung.

“Der Einkaufsmarkt für Sozialimmobilien ist deutlich anspruchsvoller geworden. Transaktionen werden komplexer und die Einkaufspreise haben ein kritisches Niveau erreicht. Umso wichtiger ist die permanente und persönliche Betreuung unserer über 40 Betreiber im Objektportfolio”, sagt Marcus H. Schiermann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Immac. “Im Neubaubereich hat Immac als langfristiger Bestandshalter für die Immac Fonds bereits vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen vorwiegend selbst zu bauen. Nur so können Qualität und sachgerechter Preis für eine Sozialimmobilie in heutigen Zeiten sichergestellt werden” so Schiermann weiter.

Immac plant der Mitteilung zufolge für 2017 und die Folgejahre eine intensive Expansion und eine deutliche Erhöhung des Investitionsvolumens bei Sozialimmobilien im In- und Ausland. (sl)

Foto: Immac