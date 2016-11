Maersk übernimmt Reederei Hamburg Süd

Die Oetker-Gruppe trennt sich von ihrer Schifffahrtssparte und verkauft die Reederei Hamburg Süd an den dänischen Reederei-Riesen Møller-Maersk. Das teilten das Familienunternehmen und Maersk am Donnerstag in Bielefeld und Kopenhagen mit.

Oetker verliert damit rund die Hälfte seines Umsatzes in Höhe von rund zwölf Milliarden Euro. Details zu dem geplanten Kauf nannten beide Seiten noch nicht. Bislang sei ein Vorvertrag unterzeichnet worden. Wenn die Kartellbehörden zustimmen, soll der Verkauf bis Ende 2017 umgesetzt werden.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Medien über einen Verkauf der siebtgrößten Container-Seefahrtslinie weltweit spekuliert. Viele Reedereien haben im Moment wegen niedriger Frachtraten mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, die Branche konsolidiert sich. (dpa-AFX)

Foto: Hamburg Süd