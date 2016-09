Publity weiter auf Einkaufstour

Die Publity AG hat das zweite Fondsobjekt für den geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) „publity Performance Fonds Nr. 8“, der sich aktuell in der Platzierung befindet, erworben.

Die etwa 6.000 Quadratmeter große Büroimmobilie in Leonberg bei Stuttgart wurde nach einer Mitteilung des Unternehmens 2015 umfassend modernisiert. Das 1990 gebaute Multi-Tenant-Objekt bestehe aus zwei Gebäudeteilen auf einem 4.260 Quadratmeter großen Grundstück. Zudem gehörten 102 Tiefgaragenstellplätze zur Immobilie.

Leonberg liege 13 Kilometer von Stuttgart entfernt direkt im Schnittpunkt der Autobahnen A8 und A81 und sei somit ideal an den Fernverkehr angeschlossen, so die Mitteilung. Der Flughafen Stuttgart sowie die Neue Messe und das Stadtzentrum von Stuttgart seien in ein paar Autominuten zu erreichen.

„Mit dem Ankauf der Büroimmobilie in einer der dynamischsten Metropolregionen Deutschlands haben wir die ideale Folgeinvestition für unseren Publikums-AIF Fonds Nr. 8 tätigen können“, so Frederik Mehlitz, Geschäftsführer der publity Performance GmbH, der eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft der publity AG. (sl)

Foto: Publity