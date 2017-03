Hannover Leasing erwirbt weiteres Objekt in Münster

Der Asset Manager Hannover Leasing aus Pullach (bei München) hat mit dem Büro- und Geschäftshaus „Denk!mal“ eine weitere Immobilie in Münster erworben und setzt damit seine “B-Städte-Strategie” fort.

Das Objekt bietet nach einer Mitteilung von Hannover Leasing 5.980 Quadratmeter Mietfläche auf sechs Etagen und ist zu 100 Prozent an zehn Mietparteien vermietet. Zum Gebäude gehören 32 Pkw-Stellplätze. Das Geschäftshaus wurde demnach 2007/08 kernsaniert und liegt zentral zwischen Hauptbahnhof und Altstadt.

Das in den fünfziger Jahren errichtete Gebäude zählt der Mitteilung zufolge zu den ersten modernen Bürohäusern der Nachkriegszeit und wurde 1994 aufgrund seiner regionalen und überregionalen architekturgeschichtlichen Bedeutung unter Denkmalschutz gestellt. Verkäufer ist eine Gruppe von Privatpersonen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

“Die lokale und regionale Wirtschaftsstruktur machen Münster zu einem für Investoren äußerst interessanten ,B-Standort’. Nicht ohne Grund haben wir nach dem Büroobjekt ,Die Direktion‘ jetzt erneut in Münster eingekauft”, sagt Michael Ruhl, Geschäftsführer der Hannover Leasing. „In einem solchen Markt bietet das neue Objekt dank seiner hervorragenden Lage und der hohen Bauqualität eine interessante Investitionsmöglichkeit für konservative, langfristig orientierte Anleger. Nach dem Geschäftshaus ,Kurfürsten Hof‘ in Heidelberg und der Hotel- und der Büroimmobilie in Freiburg passt der Ankauf des ,Denk!mals‘ sehr gut in die ,B-Städte-Strategie‘ der Hannover Leasing“.

Hauptmieter sind der Mitteilung zufolge eine Rechtsanwaltskanzlei, der Zweckverband SPNV Münsterland, der sich um den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) kümmert und als Körperschaft öffentlichen Rechts firmiert, sowie ein Fitness-Studio von „Kieser Training“. Zu den weiteren Mietern gehören die HypoVereinsbank, die K+G Agentur für Kommunikation, verschiedene medizinische Einrichtungen und Arztpraxen sowie die Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie. (sl)

Foto: Hannover Leasing/Peter Bastian Architekten BDA; Roland Borgmann