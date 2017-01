Patrizia erwirbt Objekt für weiteren Publikums-AIF

Die Patrizia Immobilien AG hat für einen weiteren alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger ein Bürogebäude in München erworben. Der Fonds mit einem geplanten Eigenkapital von 30 Millionen Euro soll noch im ersten Quartal auf den Markt kommen.

Das Objekt mit rund 10.000 Quadratmetern vermietbarer Fläche liegt nach Angaben von Patrizia innerhalb des mittleren Rings an der Leopoldstraße im Stadtteil Schwabing und ist zu 80 Prozent für 20 Jahre an die Bavarian International School vermietet.

Die Privatschule richte sich gezielt an Kinder internationaler Fach- und Führungskräfte sowie an Kinder, die über eine englischsprachige Ausbildung frühzeitig auf die globalisierte Welt vorbereitet werden. Die verbleibende Fläche von rund 2.000 Quadratmetern ist noch für fünf Jahre an den Mineralölkonzern BP vermietet. Das Gebäude stammt der Mitteilung zufolge aus den 1970er Jahren und wurde 2015 kernsaniert.

„Mit dieser hochwertigen Immobilie an einer der gefragtesten Adressen in Deutschland in Verbindung mit der sehr langfristigen Vermietung können wir Privatanlegern schon bald ein sehr attraktives Anlageprodukt bieten“, erläutert Joachim Fritz, Geschäftsführer der Patrizia GrundInvest. Verkäufer des Objekts sei eine Private Equity Gesellschaft. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

„Für den mittlerweile fünften Publikums-AIF der Patrizia GrundInvest wollen wir ein Eigenkapital von rund 30 Millionen Euro bei privaten Anlegern einsammeln, für die jährliche Auszahlungen von durchschnittlich 4,0 Prozent vor Steuern prognostiziert sind“, sagt Andreas Heibrock, Geschäftsführer der Patrizia GrundInvest. Vorgesehen sei eine Fondslaufzeit von zunächst rund zehn Jahren. Der Einstieg ist ab 20.000 Euro möglich. (sl)

Foto: Patrizia