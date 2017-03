Patrizia schlieÃŸt weiteren Publikums-AIF

Patrizia schließt weiteren Publikums-AIF

Nach der schnellen Vollplatzierung des alternativen Investmenfonds (AIF) “Campus Aachen” im vergangen Jahr meldet der Asset Manager Patrizia aus Augsburg nun auch die Schließung seines zweiten Publikums-AIF “Stuttgart Südtor” und erhöht die Auszahlungen dieses Fonds.

Die im Patrizia-Konzern für das Privatkundengeschäft zuständige Patrizia Grundinvest konnte in nur rund acht Monaten 55 Millionen Euro Eigenkapital bei überwiegend privaten Investoren einsammeln, so die Mitteilung des Unternehmens.

Die Anleger erhalten demnach gleich für das Jahr 2016 eine Auszahlungserhöhung. “Durch ein aktives Vermietungsmanagement ist es uns gelungen, höhere Mieteinnahmen als prognostiziert zu erzielen. Damit erhöht sich die Auszahlung für 2016 von 4,5 auf 4,75 Prozent”, berichtet Joachim Fritz, Geschäftsführer der Patrizia Grundinvest.

Patrizia Grundinvest ist erst 2016 neu in den Markt der geschlossenen Publikums-AIF eingestiegen. Weiterhin in der Platzierung befinden sich die zwei Fonds der Serie “Wohnen Europa”. Der Fonds “Den Haag Wohnen” investiert in 84 Wohnungen in der holländischen Stadt und strebt durchschnittliche jährliche Auszahlungen von fünf Prozent vor Steuern an. Der “Patrizia Grundinvest Kopenhagen” verfügt über 127 Wohnungen in der dänischen Hauptstadt, die Ende 2016 fertiggestellt wurden. Dieser Fonds prognostiziert durchschnittliche jährliche Auszahlungen von vier Prozent vor Steuern. (sl)

Foto: Patrizia