Project steigert Platzierung im Q1 um 44 Prozent

Im ersten Quartal 2017 haben private Anleger 20,3 Millionen Euro in die Publikumsfonds von Project investiert – ein Plus von 44 Prozent gegenüber dem Q1/2016. Im gleichen Zeitraum wurden Wohnungen für rund 77 Millionen Euro verkauft. Nun suchen die Project-Unternehmen 60 neue Mitarbeiter.

Das neue Anlegerkapital floss nach einer Mitteilung von Project Investment in die aktuell in der Platzierung befindlichen Fonds Wohnen 15 und Metropolen 16. »Die Nachfrage nach stabilen Investitionsmöglichkeiten in Immobilienentwicklungen steigt weiter an. Wir führen das auf den ausgeprägten Anlegerwunsch nach einem verlässlichen Anbieter zurück, der über einen langjährigen lückenlos positiven Track Record nachweislich attraktive Renditen generiert und gleichzeitig über eine hohe Risikoabsicherung durch reine Eigenkapitalbasis und breite Streuung verfügt«, sagt Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der Project Vermittlungs GmbH.

In den ersten drei Monaten 2017 wurden der Mitteilung zufolge zudem durch die eigenen Verkaufsteams des Asset Managers (Project Immobilien Gruppe) 220 Eigentumswohnungen für insgesamt 77 Millionen Euro verkauft, die sich auf die Metropolregionen Berlin (45 Prozent), Hamburg (20 Prozent), München (acht Prozent), Nürnberg (16 Prozent) und Frankfurt (elf Prozent) verteilen. Im Vorjahreszeitraum hatte Project 126 selbst entwickelte Wohnungen im Gesamtwert von 49 Millionen Euro veräußert.

»Wir gehen bis Jahresende von einem Gesamtumsatz von bis zu 300 Millionen Euro aus«, sagt Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Marketing der Project Immobilien Wohnen AG. Aufgrund des nachhaltigen Unternehmenswachstums bieten beide Project Gruppen zusammen aktuell bundesweit über 60 offene Stellen an, darunter im Bereich Controlling, Recht, Grundstücksakquisition, Research, Architektur, Bauleitung, Marketing, Softwareentwicklung und Wohnungsverkauf. (sl)

Foto: Project