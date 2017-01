Publity meldet Umsatz- und Gewinnsprung

Das starke Wachstum in 2016 basiere maßgeblich auf dem erfolgreichen Ausbau des verwalteten Immobilienvermögens im Rahmen von Joint Ventures mit institutionellen Investoren, so die Mitteilung. So wurden die Assets under Management (AuM) auf drei Milliarden Euro nahezu verdoppelt.

Dadurch haben sich der Mitteilung zufolge vor allem die wiederkehrenden Erträge aus den Asset-Management-Verträgen deutlich erhöht. Auch erhalte das Unternehmen eine Finders Fee beim Ankauf der Immobilien sowie Gewinnbeteiligungen beim Verkauf der Joint-Venture-Objekte.

Darüber hinaus erzielt die Gesellschaft Erlöse aus der Verwertung eines NPL-Portfolios mit einer gesamten Forderungshöhe von mittlerweile 2,4 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 erwarte Publity eine weitere Verstetigung des Umsatz- und Ergebnisniveaus. (sl)

Foto: Publity