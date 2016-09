20. DKM: Im Zeichen der Weiterbildung

Vom 25. bis 27. Oktober 2016 findet die DKM in den Dortmunder Westfallenhallen statt. Bei der 20. Auflage der DKM soll Weiterbildung im Zentrum stehen.

Der Veranstalter rechnet mit 280 Ausstellern. Das Rahmenprogramm bilden 19 Kongressen sowie Workshops und die Speaker‘s Corner. Zudem wird es gleich zwei kommunikative Abendveranstaltungen geben.

Neuheiten im Kongress-Programm

Im DKM-Rahmenprogramm sind neben den Kongress-Klassikern wie “Altersvorsorge” und “Arbeitskraftsicherung” unter anderem auch Bereiche vertreten, die auf der DKM Premiere haben: “Ausschließlichkeit vs. Maklerschaft“, “Immobilienwirtschaft”, “Insurtech” und “Versicherungsberatung in Banken und Sparkasse”. Das 20. DKM.-Jubiläum soll im Rahmen der Meet-Night am Abend des ersten Messetages gefeiert werden.

“Wir werden das Jubiläum natürlich auch gebührend würdigen. Auf die ‘Meet-Night’ darf man sich freuen”, sagt Messechef Dieter Knörrer von der BBG Betriebsberatungs GmbH. Die Meet-Night findet am Abend des ersten Messetages statt und kann laut Knörrer mit einigen Überraschungsmomenten aufwarten.

Gysi, Röttgen und Rummenigge in der Speaker’s Corner

Als Star-Gäste der DKM konnte der Veranstalter unter anderem Dr. Gregor Gysi (Die Linke) und Dr. Norbert Röttgen (CDU) gewinnen, die die Speaker’s Corner mit einem Steitgespräch zur Zukunft Deutschlands einweihen werden. Leichtere Kost bietet der Talk mit dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge am Ende des zweiten Messetages.

Den Auftakt zur DKM bildet das “Warm-Up”, das am Abend vor dem ersten Messetag um 19 Uhr bei einem rustikalen Buffet in den Westfalenhallen stattfindet. Auch Cash. ist mit einem Stand (Halle 4, Stand B15) auf der DKM 2016 vertreten und wird drei Gesprächsrunden mit Branchenmitgliedern zu aktuellen Themen führen, die live am Stand verfolgt werden können. (jb)

Foto: Cash.