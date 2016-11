Arbeitskraftabsicherung: Die besten Anbieter aus Beratersicht

Welche Versicherer bieten in den Augen der Cash.-Leser die besten Produkte in den Segmenten Arbeitskraftabsicherung und private Sachversicherung an? Fünf Gesellschaften stehen bei Berufsunfähigkeitspolicen ganz vorne und erreichen Spitzenplätze.

Im Bereich Arbeitskraftabsicherung gab es fünf Sterne für die Alte Leipziger, Canada Life, Allianz, Volkswohl Bund und Axa.

Zusätzlich punktete die Aachen Münchener in den Sparten Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Multirisk und Dread Disease und die Nürnberger bei der Berufsunfähigkeitsversicherung.

Cash. hat im August 2016 gemeinsam mit dem Hamburger Marktforschungsunternehmen Gess eine große Leserbefragung durchgeführt, an der sich insgesamt 221 Leser beteiligt haben.

89 Prozent der Befragten sind als unabhängige Finanzberater tätig, 59 Prozent davon arbeiten als Versicherungsmakler. Zur Bewertung standen 86 Versicherungsgesellschaften zur Auswahl.

