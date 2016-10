Axa ermöglicht digitalen Arztbesuch

Die Axa Krankenversicherung und Pro Versorgung Care, eine Initiative des Deutschen Hausärzteverbandes, bieten Patienten und ihren Hausärzten ab sofort die Möglichkeit, online per Video Sprechstunden durchzuführen.

Kooperationspartner für dieses Projekt ist Patientus, Anbieter einer technischen Plattform zur Umsetzung von Online-Video-Sprechstunden.

Durch die Nutzung der Plattform solle der persönliche Kontakt zwischen Patienten und ihrem Hausarzt ortsunabhängig und zeitlich flexibel ermöglicht sowie die Arzt-Patienten-Bindung langfristig gestärkt werden, teilte der Versicherer mit. Voraussetzung sei, dass der Patient bereits bei dem Hausarzt in Behandlung ist. Bundesweiter Vertragsstart war der 1. Oktober. Hausärzte können sich nach Angaben von Axa ab sofort bei Pro Versorgung Care für den Vertrag einschreiben.

In der Praxis sollen die Online-Sprechstunden so ablaufen: Die Ärzte generieren individuelle Termin-TAN-Codes und stellen sie den Patienten, die bei Axa krankenvollversichert sind, zur Verfügung. Die Patienten loggen sich dann zum vereinbarten Zeitpunkt mit ihrer Termin-TAN am Rechner ein und gelangen in die Online-Sprechstunde mit ihrem Arzt. Die Teilnahme für Patienten ist nach Axa-Angaben freiwillig und kostenfrei, Ärzte sollen eine Vergütung für Beratung und Durchführung erhalten.

Einbindung von Fachärzten geplant

“Wir sind überzeugt, dass telemedizinischen Serviceangeboten die Zukunft gehört. Sie können dazu beitragen, die digitale Vernetzung zwischen Patienten und ihrem Hausarzt zu fördern. Mit der Online-Video-Sprechstunde bieten wir unseren Versicherten ein zeitgemäßes sicheres Tool an. Sie sparen Zeit, wenn sie von Zuhause persönlich mit ihrem Arzt kommunizieren können”, so Stephen Brenzek, Leiter Gesundheitsmanagement bei Axa.

Ab 2017 sollen auch Fachärzte in die telemedizinische Struktur eingebunden werden. (kb)

Foto: Shutterstock