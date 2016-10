Check24 investiert in Start-ups

Über eine neu gegründete Venture-Capital-Gesellschaft will das Preisvergleichsportal Check24 in den kommenden Jahren 60 Millionen Euro Kapital und Know-how in junge Technologieunternehmen und digitale Geschäftsmodelle investieren.

Wie Check24 mitteilt soll das hundertprozentige Tochterunternehmen Check24 Ventures GmbH künftig zwischen zehn und 20 Investitionen tätigen. Diese können demnach je nach Bedarf bis zu zehn Millionen Euro Kapital umfassen. Der Fokus des Venture-Capital-Fonds liege auf Early-Stage- und Growth-Investments.

Check24 will unternehmerisches Handeln fördern

“Wir sehen hohen Bedarf an Wachstumsfinanzierung in Deutschland aufgrund von vergleichsweise geringem Angebot an Wagniskapital”, begründet Christoph Röttele, Check24-Geschäftsführer. Matthias Orlopp ist Geschäftsführer der Check24 Ventures GmbH. Er war bereits von 2009 bis 2013 Chief Financial Officer (CFO) bei Check24 und führt seitdem unter anderem die Geschäfte eines Beteiligungsunternehmens im Besitz des Check24-Gründerkreises.

“Check24 Ventures setzt auf exzellente Gründer und Gründer-Teams, mit denen wir über das wachsende CHECK24-Netzwerk zusammenkommen”, erklärt Orlopp. “Bei unseren Beteiligungen fördern wir unternehmerisches Handeln und unterstützen neben der Finanzierung gezielt mit Know-how und Ressourcen der Check24-Gruppe.” (jb)

Foto: Shutterstock