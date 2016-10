Delta Lloyd lehnt Übernahmeangebot von NN Group ab

Der niederländische Versicherer Delta Lloyd hat eine Übernahmeofferte seines Rivalen NN Group zurückgewiesen.

Das Gebot in Höhe von 2,4 Milliarden Euro sei zu niedrig und berücksichtige nicht die zu erwartenden Vorteile aus einem Zusammenschluss, teilte Delta Lloyd am Freitag in Amsterdam mit.

Generell sei das Unternehmen solchen Deals jedoch nicht abgeneigt, wenn sie Wert für die Aktionäre schüfen und auch anderen Beteiligten Vorteile brächten.

5,30 Euro je Aktie geboten

Die NN Group hatte am Mittwoch angekündigt, je Delta-Lloyd-Aktie 5,30 Euro zu bieten. Der Konzern will mit der Übernahme sein Geschäft in Belgien und den Niederlanden stärken.

Die NN Group ist die frühere Versicherungssparte der niederländischen Bank ING, zu der auch der deutsche Ableger ING Diba gehört. (dpa-AFX)

