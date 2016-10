Finanzwissen: Diese Suchanfragen stellen die Deutschen im Internet

Das Internet wird als Informationsquelle zu Finanzthemen immer beliebter. Einer aktuellen Studie zufolge interessieren sich die Bundesbürger bei ihrer Online-Recherche insbesondere für Immobilienfinanzierung, Kredite und die Absicherung von Familie und Besitz. Die private Altersvorsorge rangiert indes nicht unter den Top Ten der Google-Suchanfragen.

Für die Analyse “Webcheck Finanzfragen” hat der Allfinanzdienstleister Deutsche Vermögensberatung (DVAG) deutschlandweit 180 Millionen Google-Suchen und 2,4 Millionen Erwähnungen in den sozialen Medien im Zeitraum März 2015 bis Februar 2016 ausgewertet. Sogenannte “Keywords ” zu Finanz- und Versicherungsfragen aus den Bereichen Familie, Gesundheit, Altersvorsorge, Immobilien, Kfz, Geldanlage/Finanzierung und Beruf standen hierbei im Fokus.

Private Altersvorsorge nicht unter den Top Ten

Hieraus wurde ein Ranking der meistgesuchten Finanzfragen erstellt. Mit durchschnittlich 685.338 Suchanfragen pro Monat weist die Frage “Lohnt sich die Investition in Gold/ Silber?” das höchste Suchvolumen in Deutschland auf. Platz zwei des Rankings ging an die Frage nach der richtigen Immobilienfinanzierung (652.811 Suchanfragen im Monat). Den dritten Platz belegt mit 629.443 Suchanfragen im Monat die Frage “Bekomme ich einen Kredit und kann ich ihn mir leisten?”.

Weitere beliebte Suchanfragen drehen sich um die Themen Kfz-Versicherung und -Finanzierung, Geldanlage und Versicherungen für Familie, Kinder und Haustiere. Weit weniger wird das Internet der Analyse zufolge bei Fragen zur Finanzierung des eigenen Ruhestands konsultiert. Mit lediglich etwa 220.000 Suchanfragen pro Monat liegt die Frage nach der privaten Altersvorsorge nur auf Platz 31.

Auch die Sorge um eine mögliche Altersarmut treibt vergleichsweise wenige Internetnutzer um. Mit rund 123.000 Suchen pro Monat liegt sie auf dem 46. Platz des Rankings. “Die Menschen in Deutschland sind sich des steigenden Risikos für Altersarmut immer noch zu wenig bewusst”, kommentiert Dr. Udo Corts, Mitglied des Vorstands der DVAG. “Die Ergebnisse der Studie spiegeln auch die Erfahrungen aus unserer täglichen Arbeit wider: Verunsicherung der Sparer aufgrund niedriger Zinsen, der Traum von der eigenen Immobilie und die Suche nach den besten Konditionen.”

Die Deutschen informieren sich der Studie zufolge bevorzugt im ersten Quartal über Finanzthemen: So war bei 84 Prozent der untersuchten Finanzfragen das monatliche Suchvolumen in einem der ersten drei Monate des Jahres am höchsten. Lediglich die Kfz-Versicherung bildet demnach hier eine Ausnahme: Innerhalb des letzten Monats vor dem Kündigungs-Stichtag 30. November stiegen die Suchanfragen zu diesem Thema um 145 Prozent.

