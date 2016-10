Gewerbegeschäft: Axa ermöglicht digitalen Abschluss

Mit der neuen Software “Profi-Speed” hat der Versicherungskonzern Axa eine digitale Abschlussmöglichkeit im Bereich Gewerbe für Versicherungsmakler entwickelt. Die neue Online-Plattform soll zum Jahresende zur Verfügung stehen.

Profi-Speed wurde speziell für und von Axa in Kooperation mit Assfinet Acturis Deutschland entwickelt. Zum Maklerverwaltungsprogramm “AMS” besteht eine Schnittstelle. Zudem ist Profi-Speed laut Axa unabhängig von dieser Softwarelizenz für alle Makler nutzbar. Die neue Online-Plattform soll Maklern vor allem Arbeitsaufwand und Kosten sparen, da Kundendaten automatisch übertragen werden.

Selbst komplexe Vorgängen können laut Axa ohne Medienbruch erfolgen, da die Anfrage im Rahmen des digitalen Underwritings von Axa erledigt wird. Die Experten der Versicherers greifen den Vorgang demnach auf, treffen eine fallabschließende Entscheidung und geben den Vorgang an den Makler zurück. Dieser kann den Vorgang dann überprüfen und zur Dokumentierung an Axa schicken. Die Police wird ebenfalls elektronisch übermittelt.

Gewerbeangebot in weniger als 90 Sekunden

“Mit Profi-Speed erhält der Makler für einfache Risiken in weniger als 90 Sekunden von Axa ein Gewerbeangebot. Aber auch bei einem Großlager mit sehr hohem Warenwert erstellt er mit Profi-Speed innerhalb von kürzester Zeit ein Angebot”, erklärt Thomas Primnitz, Leiter Maklervertrieb Komposit bei Axa.

Profi-Speed ermöglicht den digitalen Vertragsabschluss für alle Policen der modularen “Profi-Schutz”-Produktpalette von Axa. Auch ohne AMS-Lizenz können Makler die Online-Plattform Profi-Speed ab Jahresende nutzen. Sie müssen sich hierfür mit den aus dem Axa Makler-Extranet bekannten Daten unter www.profi-speed.Axavertriebsservice.de anmelden.

“Wir freuen uns, dass wir als erster deutscher Versicherer in dieser Form angebunden werden und so unseren Maklern einen echten Mehrwert bieten können. Wir erwarten, dass in Zukunft weitere Versicherer durch Assfinet integriert werden und somit eine Vergleicherfunktion entstehen wird. Diese Transparenz schafft weitere Vorteile für den Makler und seine Kunden”, sagt Thierry Daucourt, Axa-Vorstand für das Ressort P&C Commercial. (jb)

Foto: Axa