Gothaer: Lohmann folgt auf Leicht

Der Aufsichtsrat der Gothaer Allgemeine Versicherung hat Dr. Christopher Lohmann zum Nachfolger von Thomas Leicht (57) als Vorstandsvorsitzenden berufen. Darüber hinaus wurde der 47jährige in den Vorstand der Gothaer Versicherungsbank und der Gothaer Finanzholding bestellt.

Leicht hatte seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängert und wird voraussichtlich Ende Februar 2017 aus dem Vorstand ausscheiden. Der Diplom-Kaufmann ist seit 2007 Mitglied des Vorstands der Gothaer Allgemeine, dem Sachversicherer der Gothaer, und seit 2008 Vorstandsvorsitzender. Der Übergang an der Spitze soll 2017 vollzogen werden.

“Nach mehr als 30 Jahren in der Versicherungsbranche und davon 19 Jahren im Vorstand möchte ich mich nun anderen Themen widmen”, erläuterte Leicht seine Entscheidung.

Wechsel von der Allianz

Sein Nachfolger Lohmann blickt auf eine langjährige Karriere in der Allianz Gruppe zurück. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag dabei auf dem Sachversicherungsgeschäft mit unterschiedlichen Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Betrieb, Schaden und Finanzen. Dabei sammelte er Erfahrungen sowohl im Privatkundensegment als auch in den Segmenten Gewerbe-, Industriekunden und Kredit.

Seit 2013 ist Lohmann Geschäftsführer der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) und zuständig für Zentral- und Osteuropa. In der AGCS hat die Allianz ihr Geschäft mit Industriekunden sowie Spezialgeschäfte wie Luft- und Seefahrt gebündelt. (kb)

Foto: Gothaer