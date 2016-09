HDI optimiert Kfz-Tarife

Die HDI Versicherung hat ihren Kfz-Versicherungstarif überarbeitet. Ab dem 1. Oktober können Autofahrer ihren Versicherungsschutz zu den neuen Konditionen abschließen.

Kennzeichen sind ein neu gestalteter Schadenfreiheitsrabatt und in vielen Fällen ein deutlich abgespeckter Preis, so der Kölner Versicherer. Ein modularer Aufbau und umfangreiche Service-Leistungen im Schadenfall komplettieren das Produkt.

Bis zu 82 Prozent auf den Tarifbeitrag können Autofahrer mit der neuen Kfz-Versicherung von HDI sparen. Denn langjährig schadenfreie Automobilisten in der Schadenfreiheitsklasse (SF) 35 fahren jetzt auf einem Beitragssatz von 18 Prozent. “Mit marktweit etwa 7,5 Prozent Anteil ist es zwar eine begrenzte Anzahl von Fahrern, die in den Genuss eines so niedrigen Beitragssatzes kommen kann”, räumt Torsten Sauer, Leiter Produktmanagement Kraftfahrt der HDI Versicherung ein. Und er ergänzt: “Uns geht es dabei aber in erster Linie um das Signal. Die Aussage ‚Vorausschauendes Fahren lohnt sich!’ ist schließlich für alle SF-Klassen gültig und nicht nur beim Versicherungsschutz.”

Geringere Prämien auf bei niedrigeren SF-Klassen

Auch für Fahrer mit niedrigerer SF-Klasse kann der neue Tarif interessant sein. So werden ab dem 1. Oktober viele Absicherungen preislich zum Teil deutlich attraktiver als mit dem bis September gültigen Vorgänger. Kfz-Leiter Sauer rät daher: Interessenten sollten sich einfach einmal ein Angebot rechnen lassen oder auf die HDI Website gehen und selbst rechnen.

Seite zwei: Individueller Schutz durch modularen Aufbau