PKV und bKV – die besten Versicherer aus Beratersicht

Welche Versicherer bieten in den Augen der Cash.-Leser die besten Produkte in der privaten Krankenversicherung (PKV) an? Vier Gesellschaften stehen in der Gunst der Befragten ganz vorne und erreichen eine Top-Bewertung.

Fünf Sterne im Bereich Krankenversicherungen erhielten die Allianz, Hanse Merkur, Axa und Continentale.

Die Universa Versicherungen aus Nürnberg können zudem insbesondere in den Sparten private und betriebliche Krankenversicherung mit fünf Sternen aufwarten.

Cash. hat im August 2016 gemeinsam mit dem Hamburger Marktforschungsunternehmen Gess eine große Leserbefragung durchgeführt, an der sich insgesamt 221 Leser beteiligt haben. 89 Prozent der Befragten sind als unabhängige Finanzberater tätig, 59 Prozent davon arbeiten als Versicherungsmakler.

Zur Bewertung standen 86 Versicherungsgesellschaften zur Auswahl.

Unruhige Zeiten in der PKV

Im Bereich der privaten Krankenversicherung herrschen unruhige Zeiten.

Politisch ist das Segment derzeit zwar noch in ruhigem Fahrwasser, aber spätestens mit dem Beginn des Wahlkampfes im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 dürfte die Diskussion um die Vor- und Nachteile des dualen Systems in der Krankenversicherung erneut aufflammen.

Seite zwei: Wachstumsmarkt bKV