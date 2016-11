Neuer Vorstand Bank bei der Zurich

Christine Theodorovics (48) wird ab Januar 2017 neuer Vorstand für das Ressort Bank bei der Zurich. Mit dieser Personalie sind alle Ressorts im Vorstand von Zurich in Deutschland besetzt, der im Zuge einer strategischen Neuausrichtung in diesem Jahr neu formiert wurde.

Die gebürtige Wienerin Theodorovics hat sowohl die österreichische als auch die schweizerische Staatsbürgerschaft und ist seit Anfang 2011 für den Zurich Konzern tätig – zunächst in einer globalen Vertriebsrolle, dann als Vorstand in Österreich und zuletzt in der Schweiz, wo sie seit April als CEO der Zurich Lebensversicherungs-Gesellschaft und Geschäftsleitungsmitglied fungierte.

Zuvor war sie für Credit Suisse, Swiss Life, die EU-Kommission in Brüssel und die Marktforschungsgesellschaft tns Infratest Burke tätig. (kb)

Foto: Zurich