Pkw-Schadensbilanz: Glasbruch dominiert

Die deutschen Kfz-Versicherer haben im vergangenen Jahr für Bruchschäden an 2,2 Millionen Autoscheiben, Rückspiegeln und Scheinwerfern über 1,1 Milliarden Euro gezahlt. Glasbruch war damit wie im Vorjahr der mit Abstand häufigste Teilkaskoschaden.

Das geht aus der aktuellen Pkw-Schadensbilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor.

Auf Platz zwei folgten die Naturgewalten: Stürme, Hagelschauer, Blitzschläge und Überschwemmungen führten im Jahr 2015 zu 296.000 Schäden an kaskoversicherten Pkw und verursachten Kosten in Höhe von 570 Millionen Euro. Noch teurer waren die 263.000 Wildunfälle, die mit 653 Millionen Euro zu Buche schlugen.

Weitere Schäden durch Kriminelle

Weiteren wirtschaftlichen Schaden in Höhe von fast 520 Millionen Euro richteten Kriminelle an Pkws an – in 117.000 Fällen stahlen sie Autoteile, in weiteren 19.000 Fällen gleich das ganze Fahrzeug. (kb)

Foto: Shutterstock