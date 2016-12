Rating: Die wirtschaftlich solidesten Krankenversicherer

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat die Ergebnisse seines diesjährigen Folgeratings “KV Unternehmensqualität 2016” veröffentlicht. Darin werden die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst und die Marktteilnehmer verglichen.

“Niedrige Kosten und ein überdurchschnittliches Ergebnis bei relevanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zeichnen heute einen guten Krankenversicherer aus. Diese Kennzahlen überprüfen wir, damit interessierte Kunden einen guten Einblick in die Qualität der Unternehmen bekommen”, erklärte IVFP-Geschäftsführer Frank Nobis.

“Nur den Preis der Tarife zu vergleichen ist zu kurz gesprungen. Damit der Tarif preisstabil bleibt, muss die Unternehmensqualität als wichtige Komponente bei der Produktauswahl berücksichtigt werden”, so Nobis weiter.

210 Punkte werden anhand von 21 Kriterien vergeben, aufgeteilt in die Qualitätsbereiche Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg. Dabei werden nach Angaben von IVFP nur “Hard Facts” untersucht, so dass in die Qualitätsbewertung nur Werte eingehen, die sich aus den Zahlenwerken der Krankenversicherer respektive dessen Einbettung in eine Unternehmensgruppe (Konzernbericht) und aus öffentlich zugänglichen Quellen (Geschäftsbericht, Bafin-Berichte) herauslesen lassen.

Insgesamt wurden 34 Krankenversicherer untersucht. Die ersten drei Plätze konnten die Provinzial Krankenversicherung Hannover, die Signal Krankenversicherung und die Allianz Private Krankenversicherung belegen. (kb)

Die Ergebnisse im Überblick:

Foto: Shutterstock