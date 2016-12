Swiss Re kündigt steigende Dividenden an

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re sieht sich trotz des harten Wettbewerbs und der niedrigen Zinsen finanziell gut aufgestellt. Die Aktionäre sollen davon weiter durch steigende Ausschüttungen profitieren.

“Wir wollen die Höhe der ordentlichen Dividende entsprechend der langfristigen Ertragsentwicklung steigern oder zumindest halten”, sagte Swiss Re-Finanzvorstand David Cole am Freitag in Zürich vor einer Investorenveranstaltung. Überschüssiges Kapital will der Rivale der Munich Re und der Hannover Rück weiter an die Aktionäre zurückführen.

Deutliche Anhebung der Dividende bis 2019

Dies ist für Experten keine Überraschung. So rechnen die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten mit einer deutlichen Anhebung der Dividende in den kommenden Jahren. Für 2019 haben die Experten bisher im Schnitt eine Dividende von etwas mehr als 5,60 Franken auf dem Zettel. Für 2016 liegt die Prognose für die direkte Gewinnbeteiligung der Aktionäre bei knapp 4,90 Franken.

Für 2015 wurden 4,60 Franken ausgeschüttet. Für viele Investoren sind die hohen Ausschüttungen der Rückversicherer ein wichtiger Grund für eine Anlage in die Aktien der Branche. So hatte zum Beispiel die australische Investmentbank Macquarie das Kursziel für die Swiss Re wegen der erwartet hohen Dividenden und der Rückkäufe von Aktien von 90 auf 100 Franken angehoben. (dpa-AFX)

Foto: Swiss Re