Wechsel im Vorstand der DKV

Wie der Kölner Krankenversicherer DKV mitteilt, tritt Vorstandsmitglied Johannes Lörper (63) zum 30. September 2016 in den Ruhestand. Ab 1. Oktober 2016 rückt demnach Sebastian Rapsch (44) in den Vorstand nach.

Der Aufsichtsrat der DKV hat Rapsch zum 1. Oktober neu in den Vorstand berufen. Er wird in seiner neuen Position die Themen Aktuariat, Produktmanagement und Leistungspolitik verantworten. Rapsch ist seit Oktober 2015 Leiter der Unternehmensentwicklung der Ergo Group. Zuvor war er 14 Jahre lang für die weltweit operierende Unternehmensberatung Boston Consulting Group tätig, zuletzt als Partner und Managing Director.

“Mit Sebastian Rapsch gewinnen wir einen ausgewiesenen Marktkenner und Strategieexperten für unser Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass er diese Fähigkeiten für die DKV einbringen wird”, kommentiert Clemens Muth, im Vorstand der Ergo Group zuständig für die Lebens- und Krankenversicherung und Vorstandsvorsitzender der DKV.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Lörper

Lörper ist seit 2002 in verschiedenen Funktionen für den Ergo-Konzern tätig – zuletzt als Vorstand der Ergo Lebensversicherung, der Victoria Lebensversicherung und der DKV. Er legt mit dem Eintritt in den Ruhestand alle Ämter bei Ergo nieder.

“Johannes Lörper hat die Produktpolitik und strategische Ausrichtung von Ergo in der Lebensversicherung in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Darüber hinaus hat er mit zahlreichen Mandaten in unseren Auslandsgesellschaften und in der Branche wertvolle bleibende Impulse gesetzt und Ergo meinungsstark vertreten. Vorstand und Aufsichtsrat danken ihm für seine geleisteten Dienste und sein Engagement. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute”, würdigt Muth das Wirken von Lörper. (jb)

Foto: Ergo