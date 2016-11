Zurich macht Berater fit zum Thema Existenzsicherung

Die Zurich Gruppe in Deutschland will Berater mit einem neuen Tool dabei unterstützen, möglichst gut vorbereitet in ein Kundengespräch zu gehen, bei dem es um die individuelle Existenzsicherung mit Biometrie-Produkten wie Risikolebens-, Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversicherung geht.

Der sogenannte “Zurich Check” ist auf der Internetseite des Versicherers unter www.zurich.de abrufbar. Eine Online-Registrierung für die Nutzung ist nicht erforderlich. Das Tool bietet eine einfache und verständliche Einführung in das Thema Existenzabsicherung und dient Kunden als erste Orientierungshilfe, um möglichst gut vorbereitet in ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Vermittler zu gehen.

In wenigen Klicks zu einem ersten Produktvorschlag

Welcher Versicherungsschutz ist erforderlich, um das Einkommen und die Familie für den Fall der Fälle richtig abzusichern? Diese Frage können Interessierte auf ihre Lebenssituation zugeschnitten beantworten lassen und zwar in wenigen Klicks und von überall. Denn wie die ROPO-Studie für Versicherungsprodukte in Deutschland zeigt, versorgen sich sechs von zehn Versicherungskunden zunächst mit Informationen, bevor sie einen Vertrag bei einem Versicherungsvermittler abschließen.

Nach der Markteinführung sollen – auch auf Basis des Kundenfeedbacks – weitere Versionen entwickelt und so das Tool immer weiter verbessert werden. Als weitere Funktionen sind zum Beispiel denkbar: Checklisten oder die Anzeige von Preisbeispielen. (fm)

Foto: Zurich