AfW: Gesetzentwurf zur IDD-Umsetzung ist verfassungswidrig

Im heiß umkämpften Markt der Kfz-Versicherungen baut Marktführer Huk Coburg den Vorsprung vor dem Verfolger Allianz aus. 2016 stieg die Zahl der bei den Oberfranken versicherten Autos auf 11,2 Millionen, ein Plus von fünf Prozent, wie Vorstandssprecher Wolfgang Weiler am Dienstag in München sagte.