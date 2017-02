Neuer Ressortleiter Komposit bei der Helvetia

Thomas Lanfermann ist zum 1. März zum Mitglied der Geschäftsleitung der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, und zum Vorstand der Helvetia Versicherungs-AG bestellt worden. Er übernimmt bei beiden Gesellschaften das Ressort Komposit.

Der 50-jährige Lanfermann kommt von der Allianz, für die er seit 2004 in Deutschland und in der Schweiz tätig war. Seine Berufslaufbahn in der Versicherungswirtschaft umfasst nach Angaben der Helvetia leitende Tätigkeiten in der Revision, in verschiedenen Komposit-Sparten und Projekten.

Neben Underwriting habe er insbesondere auch Produkt- und Vertriebsverantwortung getragen. (kb)

Foto: Helvetia