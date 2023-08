171,8 Mio Euro: Ökorenta Fonds schütten an die Anleger aus￼

Sowohl die nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten Alternativen Investmentfonds (AIF), die Beteiligungen an Wind- und Solarparks bündeln, als auch die älteren Zweitmarktfonds der Ökorenta erfreuen ihre Anleger erneut mit lukrativen Auszahlungen – welche sich in diesem Jahr bis zum heutigen Stichtag auf über 33,6 Mio. Euro summieren.

Kumuliert betrachtet, kommen alle Ökorenta Fonds damit seit Ausschüttungs-Beginn auf 171,8 Mio. Euro, die an die Anleger ausgezahlt wurden. Rund um den Jahreswechsel sind weitere Auszahlungen zu erwarten.

Besonders erwähnenswert: Von den beiden AIFs Ökorenta Erneuerbare Energien VIII und IX dürfen Anleger bis Ende des Jahres über 13 Prozent an Auszahlungen erwarten, wobei der Fonds IX damit 11 Prozent über der Langfristprognose performt. Auch der Erneuerbare Energien 10 übertrifft mit über 9 Prozent Auszahlungen in diesem Jahr die Langfristprognose. Alle älteren Bestandsfonds, angefangen vom Wind-Renditefonds I bis zum Neue Energien VII haben für das Geschäftsjahr 2022 im zweistelligen Prozentbereich ausgezahlt, wobei die Fonds II und VI über 20 Prozent liegen und der Fonds IV sogar 26 Prozent erreicht.

Das wiederholt gute Abschneiden ihrer Portfoliofonds sieht die Ökorenta selbst in der Kombination aus sehr guter Fondssubstanz, professionellem Management und positiven Rahmenbedingungen begründet. „Die erfreuliche Entwicklung unserer Fonds spricht nicht nur für die vorausschauende Einkaufspolitik unseres Hauses beim Erwerb der Assets, sondern auch für unser aktives Portfoliomanagement, das die chancenreichen Rahmenbedingungen für grüne Stromproduktion sehr gut zu nutzen weiß“, erläutert Jörg Busboom, geschäftsführender Gesellschafter der Ökorenta Invest GmbH, die Entwicklung.

Potenziale, um die Fondsperformance noch weiter zu steigern, sehen die Auricher vor allem auf Ebene der Betriebsführung der Wind- und Solaranlagen. Dies betrifft insbesondere die AIFs, die die Assets bis zu 100 Prozent halten. „Bei optimal laufenden Energieanlagen und zugleich reduzierten Kosten erhöht sich automatisch die Rendite für die Anleger. Aus diesem Grund hat die Betriebsführung bei uns einen hohen Stellenwert und ist der Bereich in unserem Haus, der am stärksten wächst,“ so Busboom.