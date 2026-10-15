Altersvorsorgedepot 2027: BarmeniaGothaer deckt alle Produktkategorien ab

Die BarmeniaGothaer bietet ab Januar 2027 alle drei Varianten des neuen Altersvorsorgedepots an - von Vermögensverwaltung über Garantielösung bis zum digitalen Einstieg. Vorstand Frank Lamsfuß rät besonders Riester-Kundinnen und -Kunden zur Beratung.

Beim neuen, staatlich geförderten Altersvorsorgedepot 2027 startet die BarmeniaGothaer im Januar mit allen drei Produktvarianten, die das Altersvorsorgereformgesetz vorsieht. Kundinnen und Kunden können dann zwischen dem Altersvorsorgedepot Premium mit professioneller Fondsverwaltung und der FörderPlus GarantieRente Invest mit Garantieelementen wählen. Hinzu kommt ein digitales Standarddepot.

Drei Varianten für unterschiedliche Anlegertypen

Beim Altersvorsorgedepot Premium übernehmen Vermögensverwalter die Anlageentscheidungen und passen das Depot laufend an die Marktlage an. Je nach Anlagehorizont und Risikobereitschaft stehen fünf unterschiedlich ausgerichtete Varianten zur Wahl.

Die FörderPlus GarantieRente Invest verbindet Chancen der Kapitalmarktanlage mit einer Beitragsgarantie von 80 Prozent. Das Produkt zahlt im Alter lebenslang eine Rente aus, zudem lässt sich der Rentenbeginn flexibel wählen. Es war bereits vor der Reform am Markt verfügbar und wird künftig zusätzlich als gefördertes Altersvorsorgedepot angeboten.

Im Standarddepot legt die BarmeniaGothaer das Kapital in zwei breit gestreute ETF-Fonds des Anbieters Vanguard an. Der Abschluss erfolgt vollständig digital, und Kundinnen und Kunden verwalten ihre Vorsorge online.

Die drei Varianten des Altersvorsorgedepots 2027 im Überblick

Produkt Anlagekonzept Besonderheit Altersvorsorgedepot Premium Professionelle Fondsvermögensverwaltung, fünf Varianten Anlageentscheidung durch Vermögensverwalter FörderPlus GarantieRente Invest Kapitalmarktanlage mit Garantie 80 Prozent Beitragsgarantie, lebenslange Rente, flexibler Rentenbeginn Standarddepot Zwei ETF-Fonds von Vanguard Vollständig digitaler Abschluss und Verwaltung

Warum die Produktvielfalt Beratung erfordert

Mit der Reform wächst die Zahl der Varianten deutlich, und damit auch der Erklärungsbedarf bei Kundinnen und Kunden. Vorstand Frank Lamsfuß verweist deshalb auf die Rolle der Vermittlerinnen und Vermittler im Vertrieb des Unternehmens: „Die große Produktvielfalt der Reform macht eine fundierte Beratung unverzichtbar. Besonders Riesterkundinnen und Riesterkunden sollten prüfen, ob ihre aktuelle Strategie noch passt“, sagt Lamsfuß. Nach seinen Worten helfen die Vermittlerinnen und Vermittler des Unternehmens dabei, aus den Varianten die passende Lösung zu finden.

Auch Alina vom Bruck, Vorständin der Lebensversicherung der BarmeniaGothaer, ordnet die Produktpalette entlang unterschiedlicher Bedürfnisse ein: „Die Reform setzt wichtige Impulse für die private Altersvorsorge. Mit unserem Angebot bieten wir passende Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse - von mehr Renditechancen über zusätzliche Sicherheiten bis hin zu einem einfachen digitalen Einstieg in die Vorsorge“, sagt vom Bruck.

Wie das Altersvorsorgedepot 2027 funktioniert

Das Altersvorsorgereformgesetz schreibt für die neue geförderte Altersvorsorge drei Produktkategorien vor. Dazu zählen eine Variante mit professioneller Vermögensverwaltung, eine Variante mit Garantieelementen und ein einfaches Standardprodukt. Anbieter müssen Kundinnen und Kunden künftig aus diesen Kategorien wählen lassen.