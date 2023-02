Biodiversität: Ein Muss für den Erhalt vieler Industrien

Russlands Angriff auf die Ukraine veränderte am 24. Februar 2022 Europa und die Welt. Mahmood Pradhan, Head of Global Macro Economics, Anna Rosenberg, Head of Geopolitics, und Francesco Sandrini, Head of Multi-Asset Strategies, vom Amundi-Institut, werfen einen Blick auf eine Weltordnung im Umbruch und auf die Frage, wie Anleger sich aktuell positionieren sollten.