DWS startet erstmals Fonds für europäische, nicht börsennotierte Infrastrukturprojekte für Privatanleger

Die DWS hat einen neuen Infrastrukturfonds aufgelegt, über den nicht nur institutionelle Investoren, sondern erstmals insbesondere deutsche Privatkunden in konkrete Infrastrukturprojekte in Europa investieren können.

Möglich macht dies das im August 2021 in Deutschland in Kraft getretene Fondsstandortgesetz. Der Fonds ist das erste Angebot der angekündigten Familie von Investment-Lösungen der DWS, die sich auf verschiedene Aspekte der Europäischen Transformation konzentriert.

DWS Infrastruktur Europa

Der als offenes Infrastruktur-Sondervermögen konzipierte DWS Infrastruktur Europa (ISIN: DE000DWSE015) investiert in nicht-börsennotierte Infrastrukturprojekte und -unternehmen, die entsprechende Projekte entwickeln und betreiben. Der Fondsschwerpunkt liegt auf Erneuerbare-Energie-Projekten im EU-Raum, denen zur Diversifizierung Infrastrukturanlagen aus den Sektoren Digitalisierung, Versorgungswirtschaft oder Projekte, die auf umweltfreundlichen und nachhaltigen Transport gerichtet sind, beigemischt werden können.

Hauseigenes Infrastrukturteam

Ein erfahrenes und in der Branche bestens vernetztes DWS-Team trifft die Auswahl der Projektbeteiligungen für den DWS Infrastruktur Europa. Fondsmanager ist Dr. Peter Brodehser, der seit Herbst 2022 die Infrastrukturexpertise der DWS in Frankfurt aufgebaut hat und weiterhin ausbaut.

Der bislang hauptsächlich aus London operierenden Bereich Infrastruktur der DWS investiert seit 30 Jahren in Infrastrukturanlagen. Brodehser ist zudem Teil der deutschen DWS Grundbesitz GmbH, bekannt als Anbieter der offenen Immobilien-Publikumsfonds der grundbesitz-Familie.

Ulrich Steinmetz, Geschäftsführer der DWS Grundbesitz GmbH: „Die DWS verbindet somit das Know-how in der Auswahl und dem Management erfolgversprechender Infrastrukturinvestments mit der 50-jährigen Erfahrung unserer aus Deutschland gemanagten offenen Sachwertefonds.“

Offenes Infrastruktur-Sondervermögen

Direkte Investitionen in konkrete Infrastrukturprojekte waren aufgrund sehr hoher Mindestanlagesummen bislang vornehmlich institutionellen Investoren vorbehalten. Das im August 2021 in Deutschland in Kraft getretene Finanzstandortgesetz ermöglicht, den DWS Infrastruktur Europa als sogenanntes offenes Infrastruktur-Sondervermögen aufzulegen und somit insbesondere Privatkunden anzubieten. Der empfohlene Anlagehorizont ist mit mindestens 3 bis 5 Jahren mittel- bis langfristig, zumal es gesetzlich vorgeschrieben Mindesthalte- und Kündigungsfristen gibt.

„Unsere Investment-Lösung schafft eine Win-Win-Situation für Industrieunternehmen und Anleger gleichermaßen. Privatanleger können sich erstmals wie bei einer Anlage in offene Immobilien-Publikumsfonds bereits mit Beträgen ab 50 Euro direkt und außerhalb der Börse an Infrastrukturprojekten beteiligen. Ergänzend profitieren Unternehmen, die solche Projekte finanzieren möchten, von zusätzlichen Kapitalquellen“, so Fondsmanager Brodehser. „Ziel des Sondervermögenfonds ist es, eine attraktive risikoadjustierte Rendite mit stabilen jährlichen Ausschüttungen bei möglichst geringen Wertschwankungen zu liefern“.

Investment-Lösung zur Unterstützung der Europäischen Transformation

Der neue DWS Infrastruktur Europa ist das erste Angebot der im Dezember 2022 angekündigten Familie von Investment-Lösungen der DWS, die sich auf verschiedene Aspekte der Europäischen Transformation konzentriert. Die DWS ist der Ansicht, dass Europa in den kommenden Jahrzehnten erhebliche Investitionen tätigen muss, um seine Volkswirtschaften umzugestalten, externe Abhängigkeiten von außen zu verringern und eine nachhaltige Industrielandschaft aufzubauen, wenn der Kontinent seinen derzeitigen hohen Lebensstandard sichern und die Grundlagen für künftigen Wohlstand schaffen will.

Die Familie von neuen Investment-Lösungen der DWS soll nicht nur bereits identifizierte Transformationsbereiche wie Green Transition, Energie, Infrastruktur sowie gewerbliche und private Immobilien abdecken, sondern soll Anlegern auch die Möglichkeit bieten, gezielt in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Die DWS sieht sich hervorragend dafür aufgestellt, eine wichtige Rolle dabei zu spielen, den zunehmenden Bedarf an privatem Kapital decken zu helfen und Finanzierungslücken in strategisch wichtigen Transformationsbereichen zu überbrücken.