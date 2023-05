Golfball finden und zwei VIP-Tickets für das Amundi German Masters gewinnen

Die Faszination des Frauensports erlebbar machen und den Spielerinnen mehr Sichtbarkeit zu ermöglichen – mit dieser Zielsetzung tritt Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter, als Titelsponsor des Amundi German Masters in Berlin an. Finden Sie den Amundi-Golfball auf dieser Seite und sichern Sie sich die Chance auf zwei VIP-Tickets!

„Die Präzision des Spiels begeistert uns. Genauso wie das Commitment der jungen Frauen, die sich für eine Karriere im Spitzensport entschlossen haben“, stellt Christian Pellis, CEO von Amundi Deutschland fest.

Deshalb unterstützt Amundi das Amundi German Masters im Golf & Country Club Seddiner See und verlost in Kooperation mit Cash. 2 VIP-Tickets für einen Finaltag. Das Turnier findet vom 15. bis zum 18. Juni statt und ist das einzige deutsche Profiturnier für Frauen.

Finden Sie den Amundi-Golfball auf unserer Seite? Dann klicken Sie und sichern Sie sich die Chance auf 2 VIP-Tickets für das Amundi German Masters am 17. oder 18. Juni am Seddiner See!

Neben dem Amundi German Masters unterstützt Amundi noch drei weitere Turniere. Flaggschiff ist die Amundi Evian Championship vom 27. bis zum 30. Juli am Genfer See. Es ist das einzige Major-Turnier für Damen, das in Europa ausgetragen wird, die Weltelite ist hier vor Ort. Dazu kommen die Amundi Czech Ladies Challenge und die KPMG Women’s Irish Open. Mit dem Sponsoring bei insgesamt vier Turnieren ist Amundi inzwischen zu einem der bedeutendsten Förderer des Damengolfs in Europa avanciert.

Die Gründe dafür sind auch aus Sicht von Daniel Reitz, Head of Marketing and Commercial Communication bei Amundi Deutschland, naheliegend: „Chancengleichheit ist Teil unserer Unternehmensphilosophie“ erklärt er. Man befasse sich im Unternehmen Amundi intensiv mit Fragen der gleichen Bezahlung aber auch der Altersvorsorge bei Frauen. Hier gibt es seiner Ansicht nach weiterhin enormen Aufholbedarf und auch Aufklärungsbedarf.

Chiara Noja, Deutschlands neues Supertalent im Golf, ist eine von fünf Nachwuchsspielerinnen, denen Amundi nun im Rahmen des Amundi Women Talent Programmes die Möglichkeit gibt, ihre berufliche Karriere zu entwickeln. Die 17jährige Noja, die als 16jährige ihr erstes Turnier auf der Ladies European Tour gewann und inzwischen zu den Top 100 der Weltrangliste zählt, hat 2023 erstmals die Chance vor deutschem Heimatpublikum ihre Klasse zu demonstrieren. Für Amundi ist es wichtig, Talenten im Sport die Möglichkeit zu geben, ihrem Beruf kontinuierlich nachgehen zu können. Die Ausrichtung des Amundi German Masters ist dabei ein wesentlicher Schritt. Für Chiara Noja und ihre Kolleginnen ist es die große Bühne, auf der sie demonstrieren können, dass Damengolf fesselt. Vom ersten Abschlag bis zum letzten Putt.

Erfahren Sie mehr über Amundi Deutschland: www.amundi.de und das Engagement für den Sport.