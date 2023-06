„Mehrwerte für Kunden und Berater“

Herr Pietribiasi, hohe Inflation, steigende Zinsen, geopolitische Risiken, manche Experten rechnen noch in diesem, aber ganz sicher im nächsten Jahrzehnt mit erheblichen Vermögensverlusten. Wie sehen Sie langfristig die Entwicklung der Märkte?

Pietribiasi: Ich bin seit mehr als 27 Jahren im Asset Management und der Investmentbranche tätig und kann Ihnen sagen, dass ich in meiner Erfahrung viel Volatilität erlebt habe – und die Unsicherheit der Märkte war immer auch eine großartige Gelegenheit für Anleger, in den Markt einzusteigen, insbesondere Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das, was wir beispielsweise in den letzten 18 Monaten an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere gesehen haben, ist nicht neu, denn etwas Ähnliches ist bereits während des Zweiten Weltkriegs geschehen. Aber das liegt so weit zurück, dass die heutigen Investoren so etwas nicht mehr kennen. Die Volkswirtschaften sind heute jedoch in einem wesentlich besseren Zustand und nicht mehr mit der damaligen Zeit vergleichbar. Es ist offensichtlich, dass sich diese Volatilität negativ auf die Bewertung vieler Instrumente ausgewirkt hat, aber solange die Menschen nicht in Panik geraten und nicht verkaufen, handelt es sich nur um eine vorübergehende Wertminderung und nicht um einen Kapitalverlust, da sich der Wert früher oder später wieder erholen wird, besonders bei den festverzinslichen Wertpapieren, da dank des Sicherheitsnetzes des Pull-to-Par-Effekt bei Fälligkeit eine vollständige Erholung eintreten wird. Auf der anderen Seite steckt hinter den aktuellen Zinserhöhungen eine neue Chance. Schließlich bedeuten höhere Zinsen auch für die konservativsten Anleger positive und höhere Kupons als in der Vergangenheit. Entscheidend für den Erfolg sind jedoch die Diversifikation und die Wahl des richtigen Anlagehorizonts.

Wie passt die Altersvorsorge in die gegenwärtige Gemengelage, und wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Pietribiasi: Für den Ruhestand zu sparen, sollte stets langfristig ausgerichtet sein und die aktuelle Lage an den Märkten bietet enorme Chancen. Da wir nicht wissen, ob der Markt an seinem Tiefpunkt angelangt ist oder ob es noch weiter nach unten geht, ist es wichtig, weiterhin regelmäßig über Raten zu investieren, um vom Durchschnittskosteneffekt profitieren zu können, also mit dem gleichen Geldbetrag mehr Aktien oder Wertpapiere zu kaufen, was auch immer die Anlageinstrumente sind. Egal in welcher Phase sich die Kunden in der Ruhestandsplanung befinden: Der Markt bietet ihnen die Möglichkeit, weiterhin zu einem günstigen Preis zu investieren. Deshalb sollten Kunden gute Finanzberater an ihrer Seite haben, die ihnen dabei helfen, in die richtige Anlagelösung zu investieren, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen

Kommen wir zum Mediolanum Life Plan, den Sie anbieten. Was ist das Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Produkten am Markt?

Pietribiasi: Der Mediolanum Life Plan ist die ideale Lösung, um die Vorteile des Aktienmarktes zu nutzen und von einem innovativen Service zu profitieren, der die Chancen der Volatilität im Interesse der Anleger nutzt und maximiert; er nennt sich Intelligent Investment Strategy. Was bedeutet das? Es ist ein Anlageprogramm, das zunächst vollständig in ein kurzfristiges, risikoarmes Euro-Rentenprodukt investiert, das bei den heutigen Zinssätzen im Vergleich zu früher letztendlich positive Renditen bringt. Über die anfänglichen 3, 4 oder 5 Jahre, je nach Wahl des Anlegers, wechselt das Programm regelmäßig auf monatlicher Basis in verschiedene Aktienprodukte, je nach Vorliebe des Anlegers, und je nach zunehmender Marktvolatilität, zum Beispiel 5, 10, 15 und 20 Prozent oder mehr, können sich die monatlichen Switches verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen oder verfünffachen, wodurch die Kaufkraft des Anlegers maximiert wird. Erzielt das investierte Kapital hingegen einen positiven Gewinn, beispielsweise fünf oder zehn Prozent, je nach Wahl des Kunden, entnimmt das Produkt den Gewinn automatisch und reinvestiert ihn in den kurzfristigen Euro-Rentenfonds mit geringem Risiko.

Wie funktioniert der Mediolanum Life Plan konkret, auf welche Assets setzen Sie?

Pietribiasi: Wir haben drei Aktienprodukte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Da dies ein Produkt zum Kapitalaufbau ist, ist es für Personen, die bereits im Ruhestand sind und ein regelmäßiges Einkommen erzielen wollen eher nicht geeignet. Es ist ein Produkt, dass eine Diversifizierung in verschiedene Bereiche ermöglicht. Sie können also über das Switchen einen oder mehrere Aktienfonds wählen, je nach Wahl des Kunden und der Empfehlung des Finanzberaters. Dies ermöglicht den Kunden die Diversifizierung über viele Aktien-Instrumente weltweit. Darüber hinaus bietet der Mediolanum Life Plan einen anderen wichtigen Vorteil. Dadurch, dass alles in einem Versicherungsprodukt verpackt ist, haben die Kunden neben der lebenslangen Deckung, die maximal 101 Prozent der anfänglichen Prämie oder des Marktwerts der Investition beträgt, auch einen Steuervorteil. Wenn eine Person in den Ruhestand geht, idealerweise nach der Ansparphase, und über 65 Jahre alt ist, kann sie den Steuervorteil voll ausschöpfen.

Das Produkt fokussiert auf drei Zielfonds. Wie unterscheiden sie sich in Anlagestrategie und Anlageschwerpunkt?

Pietribiasi: Die drei Zielfonds unterscheiden sich in dreierlei Hinsicht. Der erste ist ein traditioneller globaler Aktienfonds, der zweite ein eher thematischer Fonds und der dritte ein opportunistischer Fonds. Dabei handelt es sich um Multi-Manager-Produkte, die nicht nur in Mediolanum-Fonds investiert sind, sondern auch in ETFs oder andere Fonds, die von internationalen Akteuren verwaltet werden, den weltweit besten spezialisierten Managern für die jeweilige Strategie. Innerhalb eines Fonds wird hinsichtlich Sicherheit, Anlagestile und Anlageprozesse über verschiedene Manager diversifiziert. Das ist für mich sehr wichtig, weil selbst der beste Manager manchmal unter bestimmten Marktbedingungen leidet. Tatsächlich können die Renditen sogar innerhalb desselben Anlagestils, beispielsweise Aktienwachstum oder Value, für die Anleger in den verschiedenen Marktzyklen besser ausfallen, wenn die Manager unterschiedliche Anlageverfahren anwenden.

Wer profitiert aus Kundensicht am ehesten vom Mediolanum Life Plan und wie flexibel ist das Konzept?

Pietribiasi: Wenn Sie einen Kunden haben, der über einige Ersparnisse verfügt und in den Aktienmarkt investieren möchte, ohne das Risiko einer Investition zum Höhepunkt des Marktes einzugehen, ist der Mediolanum Life Plan mit seinem Investitionsprogramm die ideale Lösung. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Denken Sie an Anleger, die kurz vor der Finanzkrise im Jahr 2008 investiert haben, also auf dem Höhepunkt des Marktes. Bei denen dauerte es mehr als 10 Jahre, bis ihre Anlagen den Wert ihrer ursprünglichen Investition wieder erreicht hatten. Wenn sie stattdessen mit unserem Mechanismus der Intelligenten Anlagestrategie investiert hätten, wäre nicht nur der Wert der ursprünglichen Investition in der Hälfte der Zeit wiederhergestellt worden, sondern sie hätten über die zehn Jahre hinweg auch erhebliche positive Renditen erzielt. Das ist nicht nur sehr wichtig für Menschen, die ihre Ersparnisse vor der Inflation schützen wollen, sondern auch für diejenigen, die ihr Kapital im Laufe der Zeit für ihren Ruhestand akkumulieren und vermehren wollen.

Welche Vorteile bietet das Produkt den Finanzberaterinnen und Finanzberatern?

Pietribiasi: Es ist die beste Lösung, mit der die Finanzberater ihren Kunden zeigen können, dass sie sich kontinuierlich um ihre Ersparnisse kümmern. Denn wenn Sie eine große Anzahl von Kunden haben, ist es sehr schwierig, diese zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen und ihnen zu einer rechtzeitigen Investition zu raten. Bei Mediolanum Life Plan wissen die Finanzberater, dass das Anlageprogramm und der Mechanismus der Intelligent Investment Strategy das Ergebnis der Kunden optimieren werden. Bei einem Produkt wie diesem wissen die Finanzberater, sobald sie dem Kunden die Zeichnung empfohlen haben, dass es auch bei unbeständigen Marktverhältnissen funktioniert. Der Kunde ist immer investiert und steigt zum richtigen Zeitpunkt in Aktien ein, wenn die Kurse niedrig sind, und kann Gewinne mitnehmen, wenn die Märkte gestiegen sind. Dieser Service stellt einen großen Mehrwert dar, den die Finanzberaterinnen und Finanzberater ihren Kunden bieten können.

Interview: Frank O. Milewski, Cash.