Zurich Commercial Insurance Germany kündigt Führungswechsel an

In einer bedeutenden Personalveränderung bei Zurich Commercial Insurance Germany übernimmt Dr. Dennis Fleischer (34) die Position des Head of Customer & Distribution Management (C&DM) ab dem 1. März 2024. Fleischer tritt die Nachfolge von Johann Worm an, der eine beratende Rolle innerhalb des Unternehmens einnehmen wird. Fleischer, der direkt an Petra Riga-Müller, Vorständin von Zurich Commercial Insurance Germany, berichtet, bringt eine umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Fach- und Führungspositionen mit und hat zuletzt das Team Global Brokers & Business Development geleitet.

Seine berufliche Laufbahn begann Fleischer im Jahr 2009 als dualer Student bei der Zurich Gruppe Deutschland. Nach einem berufsbegleitenden PhD-Studium in Social Sciences an der Universidad Católica San Antonio de Murcia in Spanien, wird er nun das German Leadership Team der Zurich Gruppe verstärken und den Vertrieb im Mittelstands- und Industriekundenbereich strategisch weiterentwickeln.

Petra Riga-Müller lobte Fleischer für seine ausgeprägten Marktkenntnisse und seine starke Marktvernetzung, die ihn zur Idealbesetzung für die Position machen. Sie dankte auch Johann Worm für seinen langjährigen und erfolgreichen Einsatz im Unternehmen.

Darüber hinaus wird Jan Wasserfuhr (42) ab dem 1. März 2024 die Leitung des Customer Relationship Managements übernehmen und an Fleischer berichten. Wasserfuhr, der seine Karriere vor 22 Jahren als dualer Student bei Zurich begann, folgt auf Michael Bauer, der in den Ruhestand tritt. In seiner neuen Rolle wird Wasserfuhr für die direkte und globale Betreuung der Industriekunden verantwortlich sein.

Riga-Müller äußerte sich positiv über die Besetzung von Wasserfuhr und dankte Michael Bauer für seine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Zurich.