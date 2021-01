Vielseitig fair sein? Einfach machen. Mit der Vollversicherung der SDK.

Besonders fair zu sein bedeutet, die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit hat die Süddeutsche Krankenversicherung a. G. (SDK) diesen Fokus in ihrer DNA verankert. Das zeigen zahlreiche Ratings und Auszeichnungen, wie z.B. die wiederholte Beurteilung mit „A+ / sehr gut“ im Assekurata-Rating. Außerdem hat die SDK kürzlich zum siebten Mal in Folge den Deutschen Fairness-Preis vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) erhalten.

#GenauMeins: GesundheitsFAIR ist individuell

Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern setzt die SDK auf ein modulares Tarifwerk. In einem Baukasten-System stehen 15 Module bereit. Acht für den ambulanten, drei für den stationären und vier für den zahnärztlichen Bereich. Alle sind untereinander frei kombinierbar, je nach Lebenssituation und persönlicher Präferenz.

#StarkFürMich: GesundheitsFAIR bietet beste Leistungen

Die SDK bietet umfassende Leistungen für eine optimale Absicherung. Hierzu gehört, dass die Selbstbeteiligungen (anders als bei klassischen Kompakttarifen) fast nur für den ambulanten Bereich gelten. Im stationären Bereich und in den meisten Zahntarifen gibt es keine Selbstbeteiligung. Zudem bietet die SDK neben den absoluten Selbstbeteiligungen vor allem die innovativen prozentualen Selbstbeteiligungen von 10%, 20% oder 30% an. So erhält Ihr Kunde schon ab dem ersten Euro eine Erstattung. Und wenn er in einem Jahr keine Rechnungen einreicht, erhält er eine attraktive Beitragsrückerstattung. Zurzeit sind das drei Monatsbeiträge auf die ambulanten und zahnärztlichen Bausteine.

#WasIchBrauche: GesundheitsFAIR ist anpassbar

Das Leben ändert sich. Der Krankenversicherungsschutz sollte sich daher an die Lebenswirklichkeit der Versicherten anpassen und nicht umgekehrt. Damit Ihre Kunden ein Leben lang gut versichert sind, bieten die Tarife im Programm GesundheitsFAIR der SDK zahlreiche Wechsel- und Anpassungsoptionen in höherwertige Tarife. Beispielsweise bei bestimmten Ereignissen wie etwa Heirat, einer deutlichen Einkommenserhöhung (mind. 20% innerhalb eines Kalenderjahres) oder auch bei Abschluss einer akademischen Weiterbildung durch die versicherte Person. Zusätzlich können die Wechseloptionen auch beim Erreichen bestimmter Lebensalter (30, 35, 40, 45 und 50 Jahre) genutzt werden. Selbstverständlich immer ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeiten und auch für laufende Versicherungsfälle.

#MeineSicherheit: GesundheitsFAIR ist nachhaltig kalkuliert

Fair zu sein bedeutet für die SDK, einen flexiblen, leistungsstarken und anpassbaren Versicherungsschutz zu bieten. Fair zu sein bedeutet aber auch, so beitragsstabil wie möglich zu bleiben. Die SDK kalkuliert ihre Tarife sicherheitsorientiert und nachhaltig. Die Vorsorgequote liegt bei 47% und ist damit mehr als 10 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt. So verwendet die SDK knapp die Hälfte der Beiträge, um die Auswirkungen der demografischen Entwicklung aufzufangen.

Kontakt: Sie möchten mehr erfahren?



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Maklerbetreuer. Deutschlandweit.



Oder unter www.makler.sdk.de

E-Mail: vermittlerservice@sdk.de