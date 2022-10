Allianz PKV: Zwei neue Beihilfetarife

Bei der Allianz können privat krankenversicherte Beamtinnen und Beamte mit zwei neuen Angeboten ihre individuellen Beihilfeleistungen ergänzen den persönlichen Versicherungsschutz erweitern: Ab sofort bietet die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) neue Beihilfeergänzungstarife in zwei Leistungsniveaus: Beihilfeergänzung Plus und Beihilfeergänzung Best.