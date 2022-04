Bitcoin und Gold in einem ETP kombiniert

Das 21Shares ByteTree BOLD ETP kombiniert die digitale Kryptowährung Bitcoin mit der klassischen Anlageklasse Gold und will mittels eines ausgefeilten Risikomanagements Anleger vor Inflation schützen und den Ertrag verbessern. Das ETP geht mit einer Gewichtung von 18,5 Prozent Bitcoin und 81,5 Prozent Gold an den Start.

BOLD wurde in Zusammenarbeit mit ByteTree Asset Management entwickelt, einem auf alternative Anlagestrategien spezialisierten britischen Beratungsunternehmen. Das zentrale Anlageziel von BOLD ist der Schutz vor Inflation durch ein optimiertes, risikoangepasstes Engagement in Bitcoin und Gold, bei dem die Vermögenswerte im umgekehrten Verhältnis zu ihrem Risiko gewichtet werden – der weniger volatile Vermögenswert erhält die höhere Gewichtung. Mit der regelmäßigen Anpassung zielt das Rebalancing darauf ab, die kombinierten Renditen im Laufe der Zeit zu glätten und zu verbessern.

Der Fonds ist als neuer Diversifikator innerhalb eines ausgewogenen Portfolios konzipiert und soll eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen aufweisen. Das ETP bildet einen neuen, eigens entwickelten Index nach, der Bitcoin und Gold umfasst und beide Assets monatlich und entsprechend ihrer inversen historischen Volatilität (360 Tage) neu gewichtet.

Erstmalige Kombination zweier inflationsresistenter Vermögenswerte

Der 21Shares ByteTree BOLD ETP kombiniert mit der Auswahl zweier historisch erfolgreicher Assetklassen die „alte“ und die neue, digitale Finanzwelt. So hat Gold als älteste Anlageklasse in der Vergangenheit in inflationären Phasen Schutz für das Portfolio geboten. Bedenkt man, dass sich Bitcoin unter Investoren zunehmend als Vermögensspeicher etabliert, kann Bitcoin als das „digitale Äquivalent zu Gold“ gesehen werden. Beide Assets sind demzufolge liquide Sachwerte, die als inflationsresistent gelten und seit 2015 starke Renditen erzielt haben. Gold schneidet erwartungsgemäß in einem „risk-off“-Umfeld gut ab, Bitcoin hingegen erzielt in einem „risk-on“-Umfeld eine beeindruckende Performance.

Hany Rashwan, CEO und Mitbegründer von 21Shares, kommentiert die gemeinsame Produkteinführung: “Wir von 21Shares freuen uns, der Öffentlichkeit das erste Bitcoin- und Gold-ETP der Welt vorzustellen. Das hybride Produkt kombiniert den traditionellen Wert von Gold mit den vielversprechenden Renditen der Krytowährung Bitcoin, die von vielen als das neue Gold angesehen wird. Mit BOLD betreten wir völliges Neuland und demonstrieren einmal mehr den Pioniergeist von 21Shares in der sich ständig weiterentwickelnden Kryptowelt.”

Dazu Charlie Erith, CEO von ByteTree Asset Management: “Die BOLD-Anlagestrategie ist ein einzigartiger Ansatz, der einen digitalen Vermögenswert mit hoher Rendite mit einem traditionellen Wertaufbewahrungsmittel kombiniert und zudem eine geringe Korrelation zu Aktien und Anleihen aufzeigt. Gold hat bereits in der Vergangenheit während inflationären Phasen einen Schutz im Portfolio geboten. Bitcoin hingegen ist das digitale Äquivalent zu Gold und wird von Anlegern zunehmend als eigenständige Anlageklasse und als zentraler Wertspeicher angenommen. In einer Zeit steigender struktureller Inflation und erhöhter geopolitischer Risiken glauben wir, dass BOLD als wichtiger Risiko- und Ertragsdiversifizierer in einem ausgewogenen Portfolio fungieren kann.”

Charlie Morris, CIO von ByteTree Asset Management, kommentiert den Investmentansatz wie folgt: „Unser zentrales Investitionsziel ist es, die Portfoliorenditen zu verbessern und das Portfoliorisiko des Anlegers zu reduzieren. Indem wir beide Vermögenswerte in einem ETP halten und das Bitcoin- und Goldexposure monatlich neu ausbalancieren, streben wir eine bessere und risikobereinigte Rendite an, als wenn beide Vermögenswerte separat gehalten würden. Inverse Volatilität zielt darauf ab, eine angemessene Allokation bei der Mischung von Vermögenswerten mit hoher und niedriger Volatilität auszugleichen, insbesondere in schwankenden Märkten.„