Hohe Schwankungen am Aktienmarkt von teils über 5 Prozent im Tagesverlauf zeigen, dass der nicht erwartete Kriegsausbruch in Europa Finanzmärkte und Anleger in Unsicherheit versetzt hat. Nachdem sich schon zur Jahreswende die Inflation in Deutschland um die 5-Prozent-Marke bewegte, hat nun die …