Marcus Bonn wird Chief Risk Officer der Zurich Gruppe Deutschland

Marcus Bonn (48) wird zum 1. Oktober 2022 zum Chief Risk Officer der Zurich Gruppe Deutschland bestellt. Bonn folgt als Leiter des Risikomanagements auf Denny Tesch, der das Unternehmen zum 31. März 2022 verlassen hat. Bonn wird Mitglied des Executive Committee der Zurich Gruppe Deutschland sein und berichtet an den Vorstandsvorsitzenden der Zurich Gruppe Deutschland, Dr. Carsten Schildknecht, sowie an Katja Pluto, Head of Risk EMEA (Region Europe, Middle East and Africa).

Der Diplom-Mathematiker studierte Mathematik und Informatik an der Universität Köln. Darüber hinaus schloss er erfolgreich eine berufsbegleitende Ausbildung zum Aktuar (DAV) an der Deutschen Aktuar-Akademie ab. Nach beruflichen Stationen bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers und der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) trat Bonn im Jahr 2012 in die Ergo Versicherungsgruppe ein.

Hier hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Controlling und Risk Management im In- und Ausland inne. Derzeit ist Marcus Bonn als Leiter des Risikomanagements für die Themen Sachversicherung & International / Risikoreporting & -Strategie sowie als stellvertretender Chief Risk Officer der Ergo tätig.

Marcus Bonn wird bei der Zurich Gruppe Deutschland für das Risikomanagement des Sach- und Lebensversicherungsgeschäftes verantwortlich sein und den Vorstand sowie die operativen Geschäftseinheiten in allen risikorelevanten Fragen beraten.