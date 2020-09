Auch iS2 setzt auf Analyse nach DIN-Norm 77230

Die iS2 Intelligent Solution Services AG, Anbieter vertriebsunterstützender Lösungen für Versicherungsunternehmen, Vertriebe und Vermittler, bringt eine erneuerte Version der Beratungssoftware Vera.neo mit integrierter DIN-Analyse auf den Markt.

Nach Angaben des Unternehmens können Berater und ihre Kunden von der Startseite aus direkt in die Beratung über eine Produktkategorie, einen Themenkomplex wie die Altersvorsorge oder alternativ in die umfassende Analyse nach der DIN-Norm 77230 einsteigen. Dabei sollen sich auch die Empfehlungen, die aus der Betrachtung von Einzelthemen gewonnen werden, an den Regeln der Norm orientieren, sodass sich auch aus der Kombination mehrerer Teilberatungen eine umfassende “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” erstellen lässt.

Bei einer nach den Standards der DIN 77230 durchgeführten Finanzanalyse für Privathaushalte sollen der Soll- und Ist-Stand der aktuellen Finanz- und Absicherungssituation des Kunden ermittelt und dem Kunden mögliche existenzielle Lebensrisiken mit konkretem Handlungsbedarf aufgezeigt werden. Auf dieser Basis kann der Kunde dann gemeinsam mit dem Berater sein individuelles Lösungskonzept entwickeln. (kb)

Foto: iS2