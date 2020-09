“Chemnitz Calling”: Fonds Finanz kooperiert mit S.L.P.

Die niederländische Bank ABN Amro und die deutsch-französische Finanzdienstleistungsgruppe Oddo BHF gehen eine strategische Partnerschaft ein, um ihre Equity-Brokerage-Dienstleistungen in den Benelux-Ländern zu bündeln. Beide Parteien nehmen eine führende Position in ihren jeweiligen Märkten ein und streben an, ihre Partnerschaft auf den deutschen Markt zu erweitern.