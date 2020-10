Die unbequeme Wahrheit über Erfolg in der Selbstständigkeit

Wenn Sie als selbstständiger Finanzdienstleister sich wirklich von der Konkurrenz abheben und zu den besten gehören möchten, dann geht das nur außerhalb der Komfortzone. Gastbeitrag von Trainer und Berater Dieter Kiwus

Sie müssen mit mehr Autorität verkaufen! Sie brauchen bessere Strategien! Ihr Außenauftritt muss up-to-date sein! Vernachlässigen Sie nie die Gewinnung neuer Kunden!

Kennen Sie solche Tipps? Als selbstständiger Finanzdienstleister ist man häufig mit Inhalten konfrontiert, die einem dabei helfen sollen, das eigene Geschäft profitabler zu gestalten. Sei es ein gut gemeinter Rat von Kollegen, ein teuer gebuchtes Seminar zu Verkaufsstrategien oder die neuesten Blogbeiträge auf Wirtschaftsportalen.

Dieses Wissen kann in der Praxiskomponente der Selbstständigkeit helfen. Aber wirklich durchschlagenden Erfolg gibt es so meistens nicht. Denn was viele Selbstständige völlig außer Acht lassen, ist die andere Seite der Medaille – das Mindset. Die richtige Einstellung ist essentiell.

Denn in vielen Fällen ist die Entscheidung zwischen Durchbruch und Scheitern in der Selbstständigkeit nicht von den angewandten Methoden und Techniken bestimmt. Es hängt vielmehr davon ab, was Sie menschlich bereit sind, für Ihren Erfolg zu tun.

Woran 93 Prozent aller selbstständigen Finanzdienstleister scheitern

Um besser zu verstehen, inwieweit das Mindset über Erfolg und Misserfolg entscheidet, stellen Sie sich einmal exemplarisch 100 selbstständige Finanzberater vor. Könnten Sie diesen Personen die Frage stellen, ob sie zu den besten ihrer Branche gehören wollen, so würden wohl mindestens 90 Prozent der Befragten bejahen.

Würden Sie nun noch einen Schritt weitergehen und bei diesen 100 Finanzberatern vier Wochen lang jede Handlung analysieren, die sie in ihrem Job ausüben, so wären Sie sehr wahrscheinlich überrascht. Was glauben Sie, wie viele dieser Personen sind bereit, für einen außergewöhnlichen Erfolg in ihrem Beruf außergewöhnlich viel zu leisten? Ich verrate es Ihnen – kaum jemand.

Es gibt ein Sprichwort, das dieses Phänomen treffend zusammenfasst: “Alle wollen in den Himmel, aber keiner ist bereit zu sterben.”

Genau diesen Effekt würden wir auch bei den 90 Prozent der selbstständigen Finanzberater gespiegelt bekommen, die gern zu den besten ihrer Branche gehören wollen. Wie viele von ihnen hätten wohl überdurchschnittlich viele Wählversuche gemacht, um mit potentiellen Kunden einen Termin zu vereinbaren? Wie viele von ihnen würden auch samstags Akquise betreiben und Beratungsgespräche führen? Wie viele von ihnen würden ihre Freizeit darauf verwenden, sich weiterzubilden und zu vernetzen? Wahrscheinlich wäre das der kleinste Teil.

Doch genau das ist der wichtige Punkt: Wer in den Himmel will, der muss erst sterben. Zugegeben, die Wortwahl ist drastisch, aber deswegen nicht weniger wahr.

