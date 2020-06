Frank Schäffler, FDP: “Der Finanzminister täuscht die gesamte Branche”

Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Deutschland ist der Bundesregierung zufolge in den vergangenen fünf Jahren deutlich zurückgegangen. Zwischen 2015 und 2019 sank die Zahl der geklauten Fahrräder um rund 17 Prozent, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Jung hervorgeht.