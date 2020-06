Germanbroker.net sieht sich “belastbar aufgestellt”

Der Maklerverbund Germanbroker.net (gBnet) konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2019 um 20,23 Prozent auf 18 Millionen Euro steigern. Dies sei das höchste Wachstum seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2001, teilte gBnet mit.

Die größten Zuwachsraten erzielte das Unternehmen im Komposit-Bereich (Privat/Sach: 21,31 Prozent, Gewerbe: 36 Prozent). Der Vorsteuergewinn lag bei 168.000 Euro. Das Eigenkapital stieg auf 2,52 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote liegt bei 21,7 Prozent. Die Zahl der Partner-Makler erhöhte sich von 454 auf 482.

“Vor dem Hintergrund der aktuellen Krise stellt auch gBnet sich den Anforderungen an den Maklerpoolmarkt. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass das Risikomanagement greift und gBnet belastbar aufgestellt ist. Durch die Verlagerungen der Tätigkeiten ins Home Office ist gBnet weiterhin in der Lage, die Service-Level zu halten und in gewohnt hoher Qualität den Partnerunternehmen zur Verfügung zu stehen. Vor diesem Hintergrund sind wir optimistisch, die Gesellschaft als starken und verlässlichen Partner präsentieren zu können, wie auch schon in der Finanzmarktkrise 2008”, so Vorstand Hartmut Goebel. (kb)

Foto: Germanbroker.net